Ребров назвал назначение Висенте Гомеса в Олимпик большой удачей, – Гельзин

Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал, как Сергей Ребров оценил назначение Висенте Гомеса на должность главного тренера.

"Я получил по Гомесу хорошие отзывы от многих людей, которым доверяю. В частности, отмечались его заслуги в успехе Динамо при Сергее Реброве. Кстати, и сам Ребров сказал мне примерно следующее: "Если вам удастся подписать Висенте, это станет большой удачей".

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Сезар? Нас подвел агент, который занимался его трудоустройством. Хотя, по большому счету, подвел не только нас, но и самого тренера", – цитирует Гельзина Команда 1.

Висенте Гомес возглавил Олимпик после провального старта команды под руководством Жулио Сезара. Сейчас дончане идут на дне турнирной таблицы УПЛ с 1 очком в активе.

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