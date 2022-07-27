"Достаточно игроков Динамо готовы (перебраться в топ-чемпионаты – прим .). Я думаю, что у Цыганкова, Шапаренко или Забарного, который в 19 лет – уже лидер Динамо, есть шансы заиграть в Европе.

Фенербахче – Динамо: киевляне определились, в какой форме сыграют ответный матч ЛЧ

Они уже показали себя на уровне Лиги чемпионов и играли, я считаю, достаточно уверенно. Трудно назвать одну фамилию, но лидеры команды не потеряются в Европе", – подытожил Ребров в интервью Football Hub .

Сегодня лидеры киевлян смогут в очередной раз проявить себя на евроарене. Динамо будет играть с Фенербахче ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Первый поединок завершился нулевой ничьей.