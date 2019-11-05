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Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в Динамо – неожиданный выбор

5 ноября 23:38 143 Читати українською
Ребров назвал ключевого игрока во время своей работы в Динамо – неожиданный выбор
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил времена работы в киевском Динамо.

"У Динамо был очень высокий уровень футболистов. Если бы я не видел перспективы в команде, которая была на тот момент, я бы не согласился даже исполнять обязанности главного тренера. Но я видел, что игроки хорошие, поэтому согласился на эту работу.

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Мы немного изменили модель и стиль игры. Для позиционных атак нужен сильный центр поля, игроки, которые хорошо владеют мячом, видят поле. Сергей Рыбалка подходил по этим качествам. Он был достаточно агрессивным. Были проблемы с потерей мяча, заигрывался, но свои обязанности выполнял", – рассказал Ребров в интервью Football Hub.

Напомним, Сергей Ребров тренировал Динамо с 2014 по 2017 годы, выиграв по 2 чемпионата и Кубки Украины и один раз – Суперкубок.

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