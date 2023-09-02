"Какая позиция в сборной Украины самая проблемная? Я не могу говорить какая. К сожалению, у нас нет достаточной конкуренции. В Украине хватает квалифицированных игроков, но нужно больше конкуренции на каждую позицию.

Ребров озвучил рецепт попадания в сборную Украины для игроков из маленьких клубов

Футболисты будут больше прогрессировать и не будут приезжать в сборную Украины, думая: "Я знаю, что я туда поеду". Они будут соревноваться в своем клубе за место в сборной, потому что будут понимать, что в сборной Украины есть конкуренция за каждую позицию", – поделился Ребров в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, что Сергей Станиславович возглавил сборную Украины 7 июня и уже провел 3 игры во главе "сине-желтых": ничья с Германией в спарринге (3:3), победы над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0).

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