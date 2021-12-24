"Украинские тренеры в топ-чемпионатах? Виктор Скрипник долго работал в Вердере, в клубе получил свой шанс. И я считаю, что он успешно работал.

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Сейчас Андрей Шевченко трудоустроился в Дженоа. Его очень уважают в Италии, плюс он уже успел сделать карьеру в сборной.

Очень важен язык. Андрей хорошо знает итальянский, Скрипник – немецкий. Мне кажется, чтобы нашего тренера пригласили в зарубежный чемпионат – нужно знать язык. Переводчика мало, этого уже недостаточно сейчас. Хотя бы английский нужно знать. Я уже не говорю о других языках", – сказал Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, после чемпионского дубля с Динамо Сергей завоевал серебряные медали с Аль-Ахли в чемпионате Саудовской Аравии. С 2018-го по 2021-й трижды приводил Ференцварош к чемпионству в Венгрии, а ныне возглавляет Аль-Айн из ОАЭ.

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