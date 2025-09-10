"Футбол 24" по горячим следам проанализировал матч 2-го тура отбора ЧМ-2026 между Азербайджаном и Украиной (1:1). Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Вчера, 9 сентября, сборная Украины расписала досадную ничью с главным аутсайдером группы отбора ЧМ-2026 – Азербайджаном.

"Очень сложно сейчас анализировать": Судаков – о единственном голе Украины, досадной ничьей и прилете в дом

Нелепая симуляция Ваната привела к потере пенальти, а рука Зинченко, которая позволила соперникам сравнять счет, стала очередным эпизодом, подчеркивающим проблемы команды. После игры болельщики не сдерживали эмоций и откровенно пообщались с игроками сборной.

Уже в октябре украинцы проведут следующий матч против Исландии, которая вчера едва не отобрала ничью у Франции, а ранее разгромила Азербайджан 5:0. Поэтому сомнения относительно успеха в предстоящем поединке остаются. Подробнее о матче и других событиях – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?