Ребров начал новый сезон с потери очков – Ференцварош не смог обыграть МТК

Чемпионат Венгрии, 1-й тур

МТК – Ференцварош – 1:1

Голы: Гера, 37 – Нгуен, 59

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Действующий чемпион Венгрии пропустил уже в первом тайме и вынужден был отыгрываться. Лишь после перерыва хавбек гостей Токмак Нгуен выровнял положение. Несмотря на все старания подопечных Сергея Реброва вырвать три очка, финальный свисток зафиксировал ничью.

В стартовом составе Ференцвароша вышел украинский полузащитник Игорь Харатин, но был заменен во втором тайме.

Напомним, на команду Реброва еще ожидают матчи квалификации Лиги чемпионов.

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