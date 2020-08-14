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Ребров начал новый сезон с потери очков – Ференцварош не смог обыграть МТК

21:43 - Читати українською
Ребров начал новый сезон с потери очков – Ференцварош не смог обыграть МТК
МТК – Ференцварош / Фото ФК Ференцварош

Матч МТК – Ференцварош открыл очередной сезон чемпионата Венгрии.

Чемпионат Венгрии, 1-й тур

МТК – Ференцварош – 1:1

Голы: Гера, 37 – Нгуен, 59

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Действующий чемпион Венгрии пропустил уже в первом тайме и вынужден был отыгрываться. Лишь после перерыва хавбек гостей Токмак Нгуен выровнял положение. Несмотря на все старания подопечных Сергея Реброва вырвать три очка, финальный свисток зафиксировал ничью.

В стартовом составе Ференцвароша вышел украинский полузащитник Игорь Харатин, но был заменен во втором тайме.

Напомним, на команду Реброва еще ожидают матчи квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Венгрия Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош МТК МТК Игорь Игорь Харатин Сергей Сергей Ребров
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