Ребров на примере Забарного объяснил, почему Судакову полезно покинуть Шахтер: "Уверен, что есть предложения"
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах Георгия Судакова перебраться в европейский топ-чемпионат.
"Это не мне решать. Я уверен, все игроки желают уехать за границу, желают попробовать себя в более сильном чемпионате, но это взаимоотношения между Судаковым и Шахтером.
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Я уверен, что есть предложения, но я считаю, что и Шахтер очень много сделал для Георгия, и они должны договориться.
Думаю, это все показывают те игроки, которые уехали. Очень важен пример Забарного, который уехал в достаточно раннем возрасте и прогрессирует. Что касается Судакова в сборной, то я ему доверяю", – сказал Ребров в эфире ПрямаЧервона.
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