"Это не мне решать. Я уверен, все игроки желают уехать за границу, желают попробовать себя в более сильном чемпионате, но это взаимоотношения между Судаковым и Шахтером.

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Я уверен, что есть предложения, но я считаю, что и Шахтер очень много сделал для Георгия, и они должны договориться.

Думаю, это все показывают те игроки, которые уехали. Очень важен пример Забарного, который уехал в достаточно раннем возрасте и прогрессирует. Что касается Судакова в сборной, то я ему доверяю", – сказал Ребров в эфире ПрямаЧервона.

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