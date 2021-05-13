Главный тренер "Фради" Сергей Ребров, кажется, имеет проблемы в отношениях с руководством венгров. Причиной раздора стали два фактора.

46-летний специалист хотел бы получать большую зарплату в венгерском коллективе, утверждает Blikk. Одной из возможных причин является то, что за Сергеем следят другие европейские клубе на фоне хороших результатов команды.

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"Фради" же пока не комментируют эти слухи и отметили, что в украинца есть действующий контракт до следующего лета. Издание информирует, что Ребров получил около 100 млн гривен (примерно 1 млрд форинтов) за выход в ЛЧ и зарабатывает около 2 млн в месяц.

Также отмечается, что в Ференцвароше были удивлены высказываниями Сергея на пресс-конференции о будущем в клубе.

Напомним, Ребров возглавил "зеленых" в августе 2018 года и за это время успел завоевать с ними три чемпионства. Ранее в прессе появились слухи, что украинский специалист покинет клуб в этом году.

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