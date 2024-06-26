По итогам группового этапа сборная Украины набрала четыре очка, но такого результата не хватило, чтобы выйти в плей-офф. "Сине-желтые" стали последними в квартете Е.

Украина – Бельгия – 0:0 – видеообзор последнего матча команды Реброва на Евро-2024

"На душе – что мы это Евро проиграли в первом матче. Много причин – мы разобрали эту игру. Я действительно вижу, что игроки реагируют. Мы не попали в плей-офф, потому что мы потеряли важные очки и не только очки, но и голы", – сказал Ребров в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины проиграла Румынии (0:3), обыграла Словакию (2:1) и расписала ничью с Бельгией (0:0).

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