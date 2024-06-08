"Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы делать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, при стандартных положениях.

Заявка сборной Украины на Евро-2024 – Ребров озвучил окончательный состав

Я не считаю, что эту игру надо рассматривать только с негативной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро-2024", – цитирует Реброва УАФ.

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