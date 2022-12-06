"У Реброва контракт с Аль-Айном до июня, к которому он относится с уважением. Я чувствую большое желание Реброва возглавить национальную сборную. Из своих источников я знаю, что был переговорный процесс между президентом УАФ Андреем Павелко и Ребровым. Не знаю, договорились ли они о чем-нибудь. Об этом пока рано говорить.

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Сборная Украины проведет первый матч в квалификации к чемпионату Европы уже в марте (против Англии – прим.). Ребров на этот момент по контракту остается наставником Аль-Айна. Есть один аспект. Зная, как ведутся дела на Ближнем Востоке, если клуб до весны не будет бороться за чемпионство, то есть шанс увидеть Реброва во главе сборной Украины уже в марте", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, контракт Александра Петракова с УАФ истекает 31 декабря. Пока ни тренер, ни УАФ не сообщали хотя бы о намерении продолжить сотрудничество. Сергея Реброва называют одним из главных кандидатов на должность.

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