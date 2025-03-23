“Как мы все помним, достаточно сложно играют вторые поединки украинцы в таких спайках. Сейчас самое главное будет не пропустить, защитить свои ворота, искать шансы в контратаках. Какую стратегию выберет Сергей Ребров – я не знаю, но вполне возможно, что он может решиться играть в три центральных защитника.

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Одна игра, закрыть все дыры в обороне, надеяться на нашу группу атаки, где кто-то сможет найти свой шанс забить бельгийцам. Это будет, наверное, самая главная наша стратегия на ответный матч.

Если говорить о моих ожиданиях от результата встречи, то я прогнозирую ничью в матче. Не совсем понятно, за счет чего бельгийцы смогут создать очень большие проблемы обороне сборной Украины. Вместе с тем я буду понимать, что и наша сборная не будет форсировать события на футбольном поле. То есть, ничья, возможно результативная, она напрашивается – такой вот мой прогноз на этот поединок" – сказал Цыганык для Рейтинга Букмекеров.

Напомним, сборная Украины победила Бельгию (3:1) в первом поединке плей-офф за выход в дивизион А Лиги наций. Ответный матч состоится 23 марта в бельгийском Генке, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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