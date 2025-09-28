Недавно появились слухи, что наставник сборной Украины Сергей Ребров покинет команду и вернется к клубному футболу. Панатинаикос заинтересовался украинским специалистом и вроде бы ведет с ним переговоры после ухода Руя Витории.

Ребров решил покинуть сборную Украины и ждет разговора с Зеленским – греческие СМИ

Как сообщает Outsidersbet, Панатинаикос может оставить главным тренером Христоса Контиса, который временно возглавил команду. Руководство греческого клуба поражено результатами и игрой в последних матчах, которая вселяет оптимизм на будущее. Кроме того, наставник имеет поддержку игроков, которые "говорили о раскрепощении, хвалили вклад Контиса".

"Чем больше побед одерживает Панатинаикос, тем больше очков Христос Контис зарабатывает, что продолжить свое пребывание на скамейке запасных. И, кстати, он, возможно, даже заслуживает этого, учитывая исключительное изменение, которое он внес в команду", – отмечает издание.

В последних трех матчах Контиса Панатинаикос выиграл у Калитеи (1:0) и Янг Бойза в ЛЕ (4:1), а также сыграл вничью с Олимпиакосом (1:1).

Украина стартует на ЧМ-2025 с Шевой и лучшим голкипером Евро, но без топ-бомбардиров – чего ждать от наших?