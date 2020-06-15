Ребров может подписать Шведа – вингер Селтика имеет варианты в нескольких европейских чемпионатах

Вингер "кельтов" имеет варианты продолжения карьеры в нескольких европейских странах – в частности, Венгрии и Испании.

Марьян Швед не сумел закрепиться в Селтике в своем дебютном сезоне в Шотландии. Украинец сыграл всего 40 минут, трижды выйдя на поле, но успел записать в свой актив один гол. 22-летний Швед не получил чемпионскую медаль, поскольку не наиграл необходимого количества минут.

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Вероятно, что летом вингер отправится в аренду. Правда, Швед не планирует возвращаться в Украину, хотя звучала информация об интересе Карпат и Александрии. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

По его словам, довольно реальным является переход Шведа в ряды Ференцвароша, который возглавляет Сергей Ребров. Экс-наставник Динамо заинтересован в подписании вингера Селтика. Правда, это может случиться только в случае, если украинский тренер останется в венгерском клубе. Также есть определенный интерес к Марьяну из Испании, но наиболее реальным вариантом для экс-карпатовца является Бельгия.

В то же время журналист не назвал клубы, в которых может продолжить карьеру воспитанник "зелено-белых". Сейчас Швед находится во Львове, где самостоятельно поддерживает форму.

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