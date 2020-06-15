toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР

Ребров может подписать Шведа – вингер Селтика имеет варианты в нескольких европейских чемпионатах

17:15 57 Читати українською
Ребров может подписать Шведа – вингер Селтика имеет варианты в нескольких европейских чемпионатах
Марьян Швед / ФК Селтик

Вингер "кельтов" имеет варианты продолжения карьеры в нескольких европейских странах – в частности, Венгрии и Испании.

Марьян Швед не сумел закрепиться в Селтике в своем дебютном сезоне в Шотландии. Украинец сыграл всего 40 минут, трижды выйдя на поле, но успел записать в свой актив один гол. 22-летний Швед не получил чемпионскую медаль, поскольку не наиграл необходимого количества минут.

Швед выбрал приоритетный вариант продолжения карьеры – он не хочет в Карпаты и интересует европейские клубы

Вероятно, что летом вингер отправится в аренду. Правда, Швед не планирует возвращаться в Украину, хотя звучала информация об интересе Карпат и Александрии. Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в эфире ТаТоТаке.

По его словам, довольно реальным является переход Шведа в ряды Ференцвароша, который возглавляет Сергей Ребров. Экс-наставник Динамо заинтересован в подписании вингера Селтика. Правда, это может случиться только в случае, если украинский тренер останется в венгерском клубе. Также есть определенный интерес к Марьяну из Испании, но наиболее реальным вариантом для экс-карпатовца является Бельгия.

В то же время журналист не назвал клубы, в которых может продолжить карьеру воспитанник "зелено-белых". Сейчас Швед находится во Львове, где самостоятельно поддерживает форму.

Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українця

blog_ava
Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Реал
06:30
336
Теги
Мир Главное Венгрия Шотландия Украинцы за рубежом Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Ференцварош Ференцварош Бельгия Трансферы Сергей Ребров Сергей Ребров
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
19
мин
Леванте
20:30
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук