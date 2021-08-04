Украинский специалист начал переговоры с руководством Аль-Айна по разрыву контракта, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Маркевич и УАФ имеют разное видение контракта в сборной Украины – источник уже назвал одного из вероятных помощников

Ребров пытается решить вопрос полюбовно и даже может оставить вместо себя Висенте Гомеса. Если договориться с клубом не удастся, то УАФ переключится на кандидатуру Мирона Маркевича.

Информация от Meta-ratings имеет несколько уточнений. Этот источник утверждает, что Ребров заранее прописал в контракте с Аль-Айном пункт о досрочном разрыве, если его позовут в сборную Украины. Решение зависит сугубо от 47-летнего специалиста и его юристов, которые уже изучают предложение УАФ. Реброву якобы предложили около 2 млн евро зарплаты в год.

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