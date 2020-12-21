"Моя базовая зарплата – не очень высокая. Но я настаивал на некоторых бонусах, если клуб достигнет определенных успехов.

Ребров имеет зарплату топ-уровня, – президент Ференцвароша

Давайте посмотрим правде в глаза, футбол – бизнес. И вот так он должен работать везде: если хотите большего – работайте усерднее", – цитирует Реброва издание Sport365.hu.

Напомним, 46-летний украинский специалист возглавляет Ференцварош с лета 2018 года. На зимнюю паузу его команда пошла лидером чемпионата Венгрии – 9 пунктов преимущества над Фехерваром и игра в запасе.

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