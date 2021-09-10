Александр Герега объяснил, почему новым тренером национальной команды стал именно Александр Петраков и кто не позволил Руслану Малиновскому раскрыться на Евро-2020.

"У Реброва действующий контракт. Он мечтал попасть в сборную Украины, как и руководство УАФ мечтало об этом. У нас перспективная сборная, это инструмент, с помощью которого можно получить признание и славу. У нас есть кем играть в футбол.

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Мы понимаем, почему на Евро-2020 не заиграл наш итальянец. Потому что он был истощен, в Аталанте его истощили. Он просто уже не мог играть. А потенциал у него сумасшедший, его хватит на полкоманды.

К тому же вы видели, кто забил гол шведам (Артем Довбик, – прим.). У нас есть классное продолжение. Та сборная, которую тренировал Петраков. Он знает всех этих ребят. Они как раз подошли к тому уровню, чтобы соответствовать национальной команде.

А относительно скандалов вокруг персоны Павелко... Футбол давно вышел за рамки спорта. Это самое большое и самое дорогое шоу в мире. Не может все идти гладко. В футболе всегда есть много интересного, а для журналистов это океан, который никогда не переплыть", – сказал Герега в комментарии Tribuna.

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