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Ребров: Лобановский никогда не выходил на поле и не кричал

23 января 22:07 95 Читати українською
Ребров: Лобановский никогда не выходил на поле и не кричал
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил о работе под руководством Валерия Лобановского в киевском Динамо в конце 90-х годов.

"Лобановский не кричал, он по полю сидел. Он никогда не выходил на поле. У него не было приоритетов, когда мы проигрывали или выигрывали. Всегда равное отношение ко всем. Если надо кому-то дополнительные слова, он мог вызвать. И я с ним разговаривал.

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Лобановский всегда был открытым таких бесед. Он был очень эрудированным человеком. На любой вопрос был ответ продуманный и правильный", – поделился Ребров в программе ТРЕНДЕЦ.

Отметим, что Сергей Ребров сейчас тренирует Ференцварош, который возглавляет венгерский чемпионат по 36 очками в активе и матчем в запасе.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Валерий Лобановский Сергей Ребров Сергей Ребров
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