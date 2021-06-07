"Андрей Шевченко – один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я с ним так поступил и вонзил ему нож в спину? Как я мог стать кандидатом на его место, пока Шевченко там работает?! Я сосредоточился на успешных выступлениях Ференцвароша, думаю, результаты показали это.

Ребров официально нашел новое место работы

Думаю, никто не скажет мне, что я легкомысленно относился к своей работе. Я ни с кем в Ференцвароше не разговаривал о том, что хочу когда-нибудь стать тренером сборной Украины. Другой вопрос, что нет в футболе человека, который бы не мечтал когда-нибудь возглавить национальную команду. Покажите мне тренера, который бы отказался от такой работы", – поделился Ребров в интервью nemzeti sport.

Напомним, что Ребров покинул Ференцварош после трех чемпионств подряд и сенсационного выхода в групповой этап ЛЧ 2020/21. Кроме этого, Сергей Станиславович возглавлял Аль-Ахли из Джидды и киевское Динамо. Вчера, 6 июня, специалист официально стал наставником Аль-Айна из ОАЭ.

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