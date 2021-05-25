Ребров конфликтует с членом руководства Ференцвароша и ведет переговоры со своим бывшим клубом, – Цыганык
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров твердо настроен делать следующий шаг в карьере.
"У Реброва конфликт, но не с президентом, а менеджером низшего уровня. 10 или 12 июня команда должна выйти из отпуска, и Ребров рассчитывает начать подготовку с Ференцварошем. Президент руководит клубом обобщенно, а есть люди, которые занимаются этим непосредственно. Вот там есть определенный конфликт.
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Относительно АЕКа... Я больше склоняюсь, что Ребров возглавит свой бывший клуб, о котором сейчас начали писать. Там идут достаточно серьезные переговоры. Речь о Фенербахче", – заверил Цыганык в эфире Циганик LIVE.
Напомним, Ребров выступал за Фенербахче с 2002 по 2004 года. Украинец провел за "желтых канареек" 38 матчей, в которых забил 4 гола.
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