"В начале недели я был в Киеве, оттуда полетел в Испанию посмотреть на одного-двух своих игроков, а сейчас еду на сборы национальной команды. План действительно заключался в том, чтобы посмотреть матч между моими двумя бывшими командами в Гамбурге, но мой график был настолько насыщен, что если бы была даже минимальная задержка, я бы не смог успеть на игру, поэтому я даже не начал путешествие в Германию.

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Видел ли я матч? Конечно, ни за какие деньги не пропустил бы. После жеребьевки я немного жалел, что Динамо и Ференцварош не встретятся в Будапеште. В таком случае я точно был бы там на трибунах. А так смотрел матч лишь по телевизору в гостиничном номере.

Каждый, кто хоть немного разбирается в футболе, мог увидеть, что произошло. Удаление переписало сценарий. Главного тренера Динамо Александра Шовковского я знаю давно, он был моим одноклубником, он хотел сыграть атакующе и добыть первые очки в Лиге Европы. Однако им пришлось играть вдесятером, а на таком уровне, на европейской арене, это очень сложная задача.

Выиграл бы Ференцварош, если бы не было удаления? Это невозможно сказать. Я не уверен. В первом тайме Ференцварош играл плохо. Меня немного удивило то, что Динамо, находясь в меньшинстве, имело великолепные возможности для голов. Играя вдесятером, киевляне могли забить два-три гола. В то же время несомненно, что во втором тайме игра венгерской команды улучшилась, первый гол изменил психологическую картину матча.

Это Динамо уже не то, что было много лет назад. Команда состоит из молодых украинцев, в четверг у них был только один легионер – панамский нападающий вышел на замену. В составе есть умелые и талантливые игроки, но надо признать, что в нынешней ситуации легионеры не желают переезжать в Киев. Шахтер с этой точки зрения находится в лучшем положении, у них осталось одиннадцать легионеров. Правда, они тоже не в Донецке, а далеко от линии фронта, во Львове, играют матчи внутреннего чемпионата", – сказал Ребров в комментарии Nemzeti Sport.

Напомним, украинский специалист возглавлял Динамо с 2014-го по 2017-й гг. (два чемпионства, два Кубка и один Суперкубок Украины), а с Ференцварошем работал с 2018-го по 2021 годы (три чемпионства Венгрии).

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