Главный тренер национальной команды Сергей Ребров высказался относительно успехов своих подопечных, которые в последнем туре перевернули все с ног на голову.

"Заканчиваем групповую фазу Лиги наций с чрезвычайно важной победой, которая дает нам возможность сыграть в плей-офф за выход в элитный дивизион.

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Хочу поблагодарить команду за последние два месяца, которые привели к четырем беспроигрышным матчам и гораздо более приятному раскладу в группе после очень неудачного начала этого турнира в сентябре.

Также, за то, что 1000 дней после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и непрерывных атак на гражданские объекты и людей, они продолжают напоминать миру о том, что война в Украине продолжается", – написал Ребров на своей странице в социальной сети Insragram.

Напомним, сборная Украины набрала 8 очков и завершила групповой этап на второй строчке квартета В1. Как следствие, "сине-желтые" получили право побороться за выход в дивизион А. Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Нашими потенциальными соперниками являются Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия.

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