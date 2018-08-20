Ребров: Ярмоленко рассчитывал выйти в основе на матч против Борнмута – он расстроился

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров посетил матч Вест Хэма Ярмоленко против Борнмута и рассказал об эмоциях Андрея от непопадания в стартовый состав.

"Думал, что в матче против Борнмута Ярмоленко выйдет в основе. Да и сам Андрей придерживался такого же мнения. В первой игре его выход на замену был оправдан, а здесь он, и это было заметно, рассчитывал выйти в основе. Даже по разминке было видно, что немного расстроился, ведь на этот матч приехало много его друзей. Мы, например, смотрели игру в компании с агентом Вадимом Шаблием.

Ярмоленко в Вест Хэме еще не основной, но получил большую дозу комплиментов от легендарного бомбардира АПЛ

Впрочем, в Вест Хэме высокая конкуренция, и нашему футболисту еще нужно время на адаптацию в английском чемпионате. К нему хорошо относятся болельщики, и он сам всегда серьезно относится к делу. Так что я верю, что Ярмоленко заиграет в АПЛ", – цитирует Реброва Zbirna.com.