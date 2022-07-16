"Отныне в преддверии матчей сборной Украины не нужно будет волноваться за игровую практику ее капитана. В чемпионате ОАЭ есть лимит на легионеров, поэтому клубы выбирают иностранцев высокого уровня, являющихся лидерами команд. Уверен, что именно таким в Аль-Айне станет Андрей Ярмоленко.

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Что касается того, чего не хватило сборной Украины, чтобы попасть на ЧМ-2022... Считаю, что футболисты и тренерский штаб нашей команды сделали все, чтобы поехать в Катар, но не хватило какой-то мелочи. Очень хороший поединок был против Шотландии – пожалуй, один из самых лучших выездных матчей сборной Украины за всю ее историю. Мы контролировали мяч, контролировали игру, создавали много моментов.

Против Уэльса было немного сложнее, там была ровная игра. Запомнился, конечно, пенальти, который арбитр не дал за фол против Андрея Ярмоленко, но все равно разочарование было только результатом, но никак не из-за самого футбола и отдачи в исполнении украинцев. Очень тяжело собрать команду во время войны, состояние игроков было слишком разбалансированным. Многие не имели игровой практики, во втором матче именно это могло стать решающим.

Я считаю, что УПЛ нужно запускать – и нужно делать это в Украине. Думаю, что руководители украинского футбола добросовестно работают над тем, чтобы все четко организовать, не забывая, что на первом месте будет безопасность участников матча.

Но я не согласен с экспертами, уже сейчас готовыми вручить золотые медали футболистам Динамо. Вижу, что Шахтер возвращает многих своих украинских футболистов, которые будут очень мотивированы – особенно под руководством нового тренера. Да, в Динамо сделали ставку на украинцев на несколько лет раньше, но в нынешней ситуации вообще трудно делать какие-то прогнозы", – сказал Ребров в комментарии Zbirna.com.

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