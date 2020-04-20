Ребров: Я рекомендовал Шевченко Харатина

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о вызове полузащитника Игоря Харатина в сборную Украины.

"Много разговаривал с Игорем. Сначала у него было предложение от сборной Венгрии. По этому поводу он советовался. Затем был неожиданный звонок от Андрея Шевченко, он и раньше спрашивал об Игоре много.

Харатин: Меня вызвали сразу две национальные команды – все обдумал и решил играть за Украину

Сейчас же стоял именно вопрос его вызова в сборную. Не потому, что он получил вызов из венгерской сборной, а потому, что действительно настало то время, когда на его позицию нужно было усиление. Я рекомендовал Шевченко Харатина. Здесь уже стал вопрос его решения. Я сказал, что ему не нужно принимать решение с получением венгерского гражданства ради сборной. Это не правильно. Если у тебя есть в сердце, ты хочешь, тебе нравится стиль жизни, страна, то выбирай сердцем. Тем более, что со следующего сезона у нас не будет лимита на иностранцев.

Ему важно было выбирать сердцем. Я рад, что он выбрал Украину, которая дала ему все в футболе. Думаю, он принял правильное решение", – сказал Ребров в эфире программы Великий футбол.

"На Мальдівах перетнувся з Квальяреллою": Зубков – про чемпіонство Ференцвароша, Шахтар і чим Зінченко гірший від Депая