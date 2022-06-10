"Конечно, велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в Аль-Айн, но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен.

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Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент. Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем. А когда со мной велись переговоры – его не было, и я готов был возглавить сборную без вопросов", – сказал Ребров в комментарии FanDay.

Напомним, контракт Сергея Станиславовича с Аль-Айном действует до 1 июля. Клуб имеет опцию продолжения сотрудничества еще на год (которую пока не применил), поэтому специалист еще не знает, где продолжит свою работу.

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