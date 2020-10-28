"Я уже ранее говорил, что Динамо это мой родной клуб и не хотелось бы, чтобы кто-то терял очки. Поэтому я и сейчас не хочу играть против" бело-синих ". Но таков был жребий, и я так же профессионально буду относиться к своим обязанностям, как и когда работал в Динамо.

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Поймут ли меня фаны Динамо, если Ференцварош победит киевлян? Не знаю. Мне это не так интересно. Я не знаю, что такое фаны. У меня есть друзья, которые поддерживают Динамо, но болеют и за меня. Их симпатии разделились. Но это всего лишь игра. В конце концов то, что болельщики за Динамо – это абсолютно нормально, это их сердце, я только пожелаю им удачи. Но я говорю о своих друзьях, семье. Моя жена с сыном придут на матч, будут болеть и поддерживать. Для меня это самое важное", – сказал Ребров в интервью программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, уже сегодня, 28 октября, Динамо на выезде встретится с венгерским Ференцварошем в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

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