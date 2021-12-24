"Иностранцы не понимают, зачем им нужен тест Купера. Ты дашь им этот тест, а через пять минут он сойдет и скажет, что у него что-то болит. Его не заставишь бежать.

Ребров – о перспективах Шевченко в Дженоа: "Смотрел несколько матчей и посочувствовал ему"

Сейчас в футболе несколько иные методы. Это очень большой бизнес. С приходом такого количества агентов в футбол... Они управляют футболом. Если игроку ничего не нравится, агент сразу готов найти ему другую команду. А когда мы бегали, терпели тест Купера, у нас не было никаких агентов. Знали, что мы или здесь или нигде. Сейчас же несколько иная ситуация", – сказал Ребров в Youtube-каналу Бомбрадир.

После 10 туров чемпионата ОАЭ команда украинского специалиста лидирует в турнирной таблице.

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