Ребров имел больше возможностей для покупки игроков, чем Хацкевич, – Дмитрулин

Бывший защитник Динамо Юрий Дмитрулин сравнил работу Сергея Реброва и Александра Хацкевича во главе киевского клуба.

"Наверное, Ребров очень здорово провел свой тренерский этап с привлечением испанских специалистов. Если сравнивать Хацкевича с Ребровым, то у Сергея было больше возможностей для покупки футболистов. В то время, когда в стране был экономический подъем, этому больше уделялось внимания.

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После того, как началось то, что происходит на Донбассе, не особо много легионеров и сильных игроков хотят сюда ехать. Поэтому у Хацкевича особо и выбора не было. Он успешно делал ставку на молодых футболистов, своих воспитанников.

Многие пишут, что он ничего нового не привнес. Но я не согласен с этим. Именно он и ввел ту группу игроков в основной состав, которая сейчас на первых ролях и привлекается в сборную Украины. Михайличенко мне нравился еще в статусе помощника Лобановского. Теперь стал главным тренером. Человек поиграл на высоком уровне и в СССР, и за рубежом. У него тоже есть свое видение", – поделился Дмитрулин на подкасте телеграмм-канала Записки динамовца.

Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы и выиграл с киевлянами два чемпионата Украины, дважды – Кубок Украины и еще один раз Суперкубок. Хацкевич работал с "бело-синими" с 2017 по 2019 годы и дважды победил в Суперкубке страны.

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