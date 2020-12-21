Ребров имеет зарплату топ-уровня, – президент Ференцвароша
Президент Ференцвароша Габор Кубатов рассказал о финансовой стороне контракта с Сергеем Ребровым.
"У нас хороший контракт с Ребровым. Если он и не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, то точно имеет зарплату топ-уровня.
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Он может здесь оставаться, потому что зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе. А чувствует он себя так же", – сказал Кубатов в комментарии M4 Sport.
Заметим, на зимнюю паузу Ференцварош пошел лидером чемпионата Венгрии – 9 пунктов преимущества над Фехерваром и игра в запасе. Сергей Ребров возглавляет "Фради" с лета 2018-го.
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