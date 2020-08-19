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Ребров имеет серьезные потери перед стартом в Лиге чемпионов – вылетели Зубков и капитан команды

16:24 - Читати українською
Ребров имеет серьезные потери перед стартом в Лиге чемпионов – вылетели Зубков и капитан команды
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров сообщил последние новости перед матчем первого раунда квалификации Лиги чемпионов против Юргордена.

 

"Основная ответственность игроков заключается в том, что все решится в одном матче, не двух. Мы проанализировали соперника, но мы играем дома и лишь одну встречу, где нет места для ошибок. Александр Зубков и Герге Ловренчич не помогут нам из-за травм.

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Я обычно не думаю о шансах заранее. Сейчас я думаю, что обе команды имеют 50% на проход в следующий раунд. Соперник имеет преимущество в том, что их чемпионат все еще продолжается. Это означает, что они сыграли несколько матчей, а у нас был только один, где погода сыграла большую роль, особенно во время второй половины игры", – цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

Напомним, матч между чемпионом Венгрии и шведским Юргорденом состоится сегодня (19 августа), начало в 20:00 по Киеву.

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