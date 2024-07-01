"Трудный вопрос! Назовешь одного – главный тренер не будет вызывать в сборную Украины, назовешь другого – это президент УАФ, также не будут вызывать.

Ярмоленко резко ответил на вопрос о возможности побить рекорд Шевченко – у него другие цели в сборной Украины

Обоих выбираю. Но если честно, то в детстве моим кумиром был Шевченко, мне он нравился. Но когда я подрос, то понял, что Ребров также классный футболист", – сказал Ярмоленко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Шевченко выступал за Динамо с 1993 по 1999 годы, после чего перебрался в Милан. Далее были Челси, снова Милан и возвращение в родную команду, где он и повесил бутсы на гвоздь (2009-2012 гг.)

Ребров защищал цвета киевского клуба с 1992-го по 2000-й годы. После вояжа в Тоттенхэм, Фенербахче и Вест Хэм, совершил камбэк в Динамо (2005-2007), а завершал в российском Рубине.

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