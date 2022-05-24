Украинская ассоциация футбола прорабатывает несколько вариантов в случае ухода Александра Петракова с поста главного тренера сборной.

Виктор Скрипник может стать следующим тренером главной команды страны, сообщает Tribuna со ссылкой на Zaryalg.com.

"Я в ах*е от этого": Вацко раскритиковал поведение Петракова, поставив в пример Шевченко

В настоящее время коуч Зари является одним из кандидатов на пост наставника в случае отставки Петракова. Также на это место претендует главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров. Контракты обоих специалистов с клубами завершаются 30 июня – после летних поединков "сине-желтых" в Лиге наций и плей-офф отбора на ЧМ-2022 (1 июня полуфинал против Шотландии).

Напомним, Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера в августе прошлого года после ухода Андрея Шевченко. В ноябре он лишился приставки и.о. и подписал контракт до конца 2022 года с опцией продления.

Скрипник на роздоріжжі: Шахтар, сенсація з Першої ліги чи ідеальний варіант імені Реброва?