Ребров и компания будут играть первый матч на заполненном стадионе – оригинальный ход Ференцвароша, чтобы обойти запрет

Болельщики Ференцвароша нашли способ напомнить игрокам о себе, несмотря на запрет посещать стадион.

Команда Сергея Реброва уже 23 мая примет Дебрецен в рамках чемпионата Венгрии, напоминает официальный Instagram клуба.

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Поклонники Ференцвароша лично не смогут прийти на трибуны, но стадион будет заполнен другим методом. На сиденьях разместят большие фотографии фанатов, что позволит футболистам хоть как-то избежать гнетущей атмосферы.

Напомним, Ференцварош возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея три очка преимущества над Фехерваром и два матча в запасе.

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