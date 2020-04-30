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Ребров и другие украинцы возвращаются к тренировкам – Венгрия ослабила карантин

18:00 12 Читати українською
Ребров и другие украинцы возвращаются к тренировкам – Венгрия ослабила карантин
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

Правительство Венгрии позволило профессиональным спортсменам вернуться к тренировкам. Занятия будут возобновлены уже 4 мая.

Венгерские власти официально ослабили карантин в стране. С 4 мая спортсмены могут возвращаться к тренировкам – это касается как аматоров, так и профессионалов. А вот чемпионат Венгрии может возобновиться уже 23 мая, сообщает Nemzeti Sport.

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Окончательное решение о возобновлении соревнований должно утвердить руководство лиги. Правда, поединки будут проходить без зрителей, ведь правительство запретило проведение массовых мероприятий численностью более 500 участников до 15 августа.

Напомним, последние матчи первенства Венгрии прошли 14 марта. Лидирует Ференцварош, который после 23-х матчей опережает Фехервар на 3 очка. При этом команда Сергея Реброва имеет 2 игры в запасе.

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