toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ребров: Хотел приобрести Малиновского в Динамо

20:13 26 Читати українською
Ребров: Хотел приобрести Малиновского в Динамо
Руслан Малиновский / официальный сайт УЕФА

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил, как хотел усилить киевское Динамо Русланом Малиновским.

"Сейчас за сборную Украины играет Малиновский. Помню, что он играл так же, как сейчас, когда был игроком Зари.

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту: гол и шикарная игра Малиновского, неубедительность Менди и надежда для Шахтера

Я хотел пригласить его в киевское Динамо, но тогда не было возможности", – рассказал Ребров в комментарии программе Трендец.

Напомним, Ребров тренировал киевское Динамо с 2014 по 2017 годы. Малиновский выступал за Зарю на правах аренды с 2013 по 2015 год.

"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧ

blog_ava
Барселона победила Славию: очередной тяжёлый выезд имени Вальверде, неоднозначный Месси и топ-перформанс тер Штегена
03:04
1336
Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Динамо Киев Динамо Киев Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
    Ліга Європи — 08:00637 Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
1
час
:
35
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук