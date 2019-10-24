Ребров: Хотел приобрести Малиновского в Динамо

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров вспомнил, как хотел усилить киевское Динамо Русланом Малиновским.

"Сейчас за сборную Украины играет Малиновский. Помню, что он играл так же, как сейчас, когда был игроком Зари.

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Я хотел пригласить его в киевское Динамо, но тогда не было возможности", – рассказал Ребров в комментарии программе Трендец.

Напомним, Ребров тренировал киевское Динамо с 2014 по 2017 годы. Малиновский выступал за Зарю на правах аренды с 2013 по 2015 год.

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