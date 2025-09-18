Ребров готовится возглавить кризисный гранд – клуб, который играл в полуфинале ЛЧ, уже ведет переговоры
Греческий Панатинаикос рассматривает Сергея Реброва как главного претендента на тренерский пост.
Панатинаикос остался без главного тренера после увольнения португальца Руи Витории. Временно команду возглавил Христос Контис, который будет руководить ею в ближайших матчах.
По информации sdna.gr, основным кандидатом на замену стал наставник сборной Украины Сергей Ребров. Менеджмент греков уже начал переговоры с рядом специалистов, но приоритетом клуба остается именно 51-летний украинский специалист.
Контракт Реброва со сборной Украины действует до июля 2026 года. В то же время он занимает и должность вице-президента Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что первые контакты между сторонами уже состоялись – теперь обсуждается возможность освобождения специалиста от действующих обязанностей, чтобы он смог возглавить Панатинаикос.
В своей тренерской карьере Ребров также работал с Динамо, Аль-Ахли, Ференцварошем и Аль-Айном.
Отметим, что Панатинаикос пробивался в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов в 1996 и 2002 годах, но последний раз попадал в главный еврокубок еще в сезоне 2010/11.
