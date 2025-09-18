Панатинаикос остался без главного тренера после увольнения португальца Руи Витории. Временно команду возглавил Христос Контис, который будет руководить ею в ближайших матчах.

Обидчик Шахтера официально остался без работы – гранд оказался рядом с зоной вылета

По информации sdna.gr, основным кандидатом на замену стал наставник сборной Украины Сергей Ребров. Менеджмент греков уже начал переговоры с рядом специалистов, но приоритетом клуба остается именно 51-летний украинский специалист.

Контракт Реброва со сборной Украины действует до июля 2026 года. В то же время он занимает и должность вице-президента Украинской ассоциации футбола. Сообщается, что первые контакты между сторонами уже состоялись – теперь обсуждается возможность освобождения специалиста от действующих обязанностей, чтобы он смог возглавить Панатинаикос.

В своей тренерской карьере Ребров также работал с Динамо, Аль-Ахли, Ференцварошем и Аль-Айном.

Отметим, что Панатинаикос пробивался в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов в 1996 и 2002 годах, но последний раз попадал в главный еврокубок еще в сезоне 2010/11.

Левченко назвал кандидата на замену Реброву – он тренирует клуб УПЛ