Аль-Айн намерен продлить сотрудничество с Сергеем Ребровым, контракт с которым рассчитан до мая 2022 года, отметил Цыганык в программе Циганык Live.

Ребров продолжает завоевание Ближнего Востока – украинец второй раз подряд признан тренером месяца в ОАЭ

Отмечается, что специалист намерен отработать свое соглашение до конца, после чего будет следить за ситуацией в сборной Украины. Реброва называли главным фаворитом на должность наставника "сине-желтых" после ухода Андрея Шевченко, а команду в итоге возглавил Александр Петраков.

Напомним, Ребров возглавил Аль-Айн 6 июня 2021, подписав с арабской командой контракт на один сезон. Сергей уже второй месяц подряд признается лучшим тренером чемпионата ОАЭ.

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