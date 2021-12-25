"Я рад, что Гармашу нашли позицию на поле. В его работоспособности я не сомневался. Гармаша необходимо было собрать на поле, чтобы он подчинился какой-то тактике. Этот игрок играл только сердцем. Когда тебе нужно прессинговать – ставь Гармаша, он будет бежать всегда. Но у него были проблемы с тем, что делать после прессинга, как возвращаться в свою позицию.

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Сейчас, когда он играет на острие, ему не нужно возвращаться на свою позицию, он преимущественно там, в чужой штрафной. Он опасен, потому что сильный, очень грамотный, умный. В штрафной площадке любому центральному защитнику с ним тяжело. Даже если он проигрывает верховую борьбу, он сражается за мяч до последнего", – сказал Ребров в программе Бомбардир.

В нынешнем сезоне УПЛ Гармаш провел 17 матчей, в которых отличился 7-мя голами и двумя ассистами.

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