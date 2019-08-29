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Ребров: Ференцварош должен исправить ошибки из первого матча Лиги Европы против Судувы

11:01 62 Читати українською
Ребров: Ференцварош должен исправить ошибки из первого матча Лиги Европы против Судувы
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против Судувы.

 

"Каждый матч важен для меня, необходимо достичь максимального результата в каждом из них. Встреча с Судувой имеет особое значение. Надеюсь, команда покажет, на что она действительно способна.

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Во втором тайме с Академией Пушкаша (1:4) мы очень плохо играли в атаке. Надеюсь, это сигнал команде вернуть мотивацию. Нам нужно учиться на своих ошибках, если хотим добиться успеха. Верю, на этот раз так и будет.

Нужно исправить свои ошибки, много атаковать, играть агрессивно и распоряжаться моментами намного лучше, чем в первом матче", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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Лига Европы Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом Ференцварош - Судува
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