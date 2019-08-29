Ребров: Ференцварош должен исправить ошибки из первого матча Лиги Европы против Судувы

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги Европы против Судувы.

"Каждый матч важен для меня, необходимо достичь максимального результата в каждом из них. Встреча с Судувой имеет особое значение. Надеюсь, команда покажет, на что она действительно способна.

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Во втором тайме с Академией Пушкаша (1:4) мы очень плохо играли в атаке. Надеюсь, это сигнал команде вернуть мотивацию. Нам нужно учиться на своих ошибках, если хотим добиться успеха. Верю, на этот раз так и будет.

Нужно исправить свои ошибки, много атаковать, играть агрессивно и распоряжаться моментами намного лучше, чем в первом матче", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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