Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров решил дозаявить вингера киевского Динамо Назара Волошина, сообщает пресс-служба УАФ.

20-летний футболист переведен из резервного списка в основной состав команды и присоединится к "сине-желтым" на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026.

В текущем сезоне Волошин уже провел 9 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе станут национальные команды Франции, Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.

