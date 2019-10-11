Ребров: Донбасс – моя родина, но я не был там после начала войны, это невозможно

Экс-тренер и игрок киевского Динамо Сергей Ребров рассказал о связи с малой родиной, которая страдает от военных действий.

Тренер Ференцвароша отметил, что не имел возможности побывать в родных местах после начала боевых действий.

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"После войны, конечно, на Донбассе не был. Это моя родина, там могилы моих бабушки и дедушки, но сейчас это просто невозможно", – сказал Ребров в эфире программы "Сніданок" на 1+1.

Напомним, что украинский специалист уже третий год работает за рубежом – после сезона в саудовском Аль-Ахли он возглавил венгерский Ференцварош, с которым продолжает сотрудничество и в текущей кампании.

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