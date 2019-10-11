toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ЛИТВА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ПОРТУГАЛИЯ - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020

Ребров: Донбасс – моя родина, но я не был там после начала войны, это невозможно

22:05 33 Читати українською
Ребров: Донбасс – моя родина, но я не был там после начала войны, это невозможно
Сергей Ребров / Фото ФК Динамо

Экс-тренер и игрок киевского Динамо Сергей Ребров рассказал о связи с малой родиной, которая страдает от военных действий.

Тренер Ференцвароша отметил, что не имел возможности побывать в родных местах после начала боевых действий.

Ребров рассказал о главных трудностях в работе тренера

"После войны, конечно, на Донбассе не был. Это моя родина, там могилы моих бабушки и дедушки, но сейчас это просто невозможно", – сказал Ребров в эфире программы "Сніданок" на 1+1.

Напомним, что украинский специалист уже третий год работает за рубежом – после сезона в саудовском Аль-Ахли он возглавил венгерский Ференцварош, с которым продолжает сотрудничество и в текущей кампании.

Наші за кордоном: Девіч переможним голом шокував гранда, брутальний Мякушко, розлючений Олійник

blog_ava
Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020
08:00
1221
Теги
Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Украина – Литва – видео гола
    Євро-2020 — 22:21164 Украина – Литва – видео гола
16
час
:
26
мин
Минай
15:00
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук