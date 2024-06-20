Сборная Украины сыграет свой второй матч на Евро-2024 против Словакии. Смотрите новое видео на YouTube-канале Футбол 24.

Ребров должен сделать выводы, капитан стал проблемой и есть ли надежда на "словацкого Лунина" в матче жизни на Евро-2024

Уже в пятницу на арене в Дюссельдорфе сборная Украины проведет свой второй поединок в рамках группового этапа ЕВРО-2024. Команде Реброва после унизительного поражения от Румынии (0:3) предстоит схватка против Словакии, которая ошеломила всех победой над Бельгией (1:0).

Словакия – Украина: где смотреть второй матч "сине-желтых" на Евро-2024

Оцениваем сильные и слабые стороны будущего соперника в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.