Президент УАФ Андрей Павелко имел договоренность с Сергеем Ребровым и его агентом Шандором Варгой в случае экстренного ухода Андрея Шевченко из сборной Украины в Милан.

"Когда у Пиоли начались проблемы в Милане, то итальянским клубом рассматривалась кандидатура Шевченко как его преемника. В это время состоялась встреча между Андреем Павелко, Шандором Варгой и Сергеем Ребровым.

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Именно из-за этой беседы Ребров поссорился с президентом Ференцвароша. Поэтому те трансферы, что Сергей просил, не были осуществлены. Президент сказал Реброву: "Зачем мы будем покупать под тебя футболистов, если ты уходишь?"

Была предварительная договоренность, что именно Сергей Ребров возглавит сборную Украины, если Милан уволит Пиоли и согласует все вопросы с тренерским штабом Шевченко. Была даже вероятность, что на Евро-2020 сборная поехала бы уже с Ребровым, если бы Шевченко срочно возглавил Милан.

Те комиссионные, которые получили агенты Реброва за подписание контракта с Аль-Айном, а там не только Варга, но и другие, – это серьезные деньги. Они свое дело сделали и эти деньги возвращать не хотят. А речь идет о миллионах, очень серьезная сумма", – резюмировал журналист Андрей Малиновский в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, новым тренером сборной Украины после ухода Андрея Шевченко уже завтра, 17 августа, должен стать Александр Петраков, если Сергей Ребров не договорится с Аль-Айном о досрочном расторжении контракта.

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