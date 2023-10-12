"Сине-желтые" провели 2 тренировочные сессии в Праге, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Северная Македония: поединок отбора на Евро-2024 рассудит арбитр, фиксировавший фиаско Динамо с Челси

Утром – фитнес, который благодаря прекрасной погоде прошел на свежем воздухе, а не в зале. Вечером подопечные Реброва вышли на поле стадиона в пражском районе Страгов для тактико-технической работы и четкой подготовки к Северной Македонии. Лишь один из 26 футболистов сборной тренировался индивидуально – это Денис Попов. Впрочем, динамика восстановления защитника Динамо положительна.

Напомним, дуэль между Украиной и Северной Македонией состоится 14 октября. Начало в 16:00 по Киеву. Обе команды после 5 туров отбора Евро-2024 имеют 7 очков. Столько же у Италии, но она сыграла на один матч меньше.

Малиновский возвращается к истокам: неудобный экс-партнер Шевы, почти родная гавань и даже сенсационный камбек в УПЛ