"Мне известно, что Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины и им и останется. Мне известно, что Панатинаикос действительно рассматривал Реброва как своего потенциального тренера. Но насколько мне известно, грекам объяснили, что переговоры сейчас не имеют никакого смысла, что Ребров сконцентрирован на национальной сборной Украины. Он действительно, вот действительно, он очень хочет вывести национальную сборную Украины на чемпионат мира.

Ребров проведет переговоры с УАФ по уходу из сборной Украины – известно, когда может покинуть должность

И в конце концов, ну, давайте откровенно, если с холодной головой, там уже эмоции утихли после того Азербайджана, если с холодной головой оценивать ситуацию, ну, в квалификации судьба сборной Украины все еще в руках самой сборной Украины. Шансы не потеряны. Ключевые матчи, два матча против Исландии у нас впереди. А если вы мое мнение спрашиваете, я вам так скажу: я не верю, что Ребров принял бы предложение Панатинаикоса.

К Реброву большой интерес с Ближнего Востока. И я немного слышал о цифрах, которые там фигурируют. Ну, я вам скажу, что это цифры, от которых очень трудно отказаться. Ну, одно дело жертвовать ими, когда осуществляется твоя тренерская мечта тренировать национальную сборную своей родной страны. Окей, там можно закрыть глаза на цифры, на разницу в суммах. Можно закрыть глаза, когда у тебя на руках интересное предложение из топового европейского чемпионата. Это также работа на имидж в клубе европейской топ-пятерки.

Но мы говорим сейчас о Греции, мы говорим о чемпионате Греции. И это точно не та история, которая вызывает больше спортивного интереса, чем условный чемпионат Саудовской Аравии. Более того, я вот постоянно читаю интервью, постоянно читаю какие-то там отзывы, слова людей, которые интересуются футболом в той же Саудовской Аравии. Все говорят, что по уровню там очень серьезно поднялся чемпионат и по уровню чемпионат Саудовской Аравии точно был бы конкурентным с чемпионатами европейской топ-пятерки", – рассказал Вацко в программе Вацко on air.

Напомним, недавно появились слухи, что Сергей Ребров может возглавить Панатинаикос. Вроде бы, именитый специалист уже ведет переговоры с клубом.

