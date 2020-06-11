Ребров дал однозначный комментарий относительно связей с Фенербахче

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров не спешит принимать решение о своем будущем.

Украинский специалист перед вчерашним (10 июня) матчем против Пакша опроверг связь с турецким грандом, утверждает M4Sport.

Луческу убедил Фенербахче выбрать Реброва следующим тренером, – СМИ

Некоторые СМИ успели заверить, что переход Реброва в Фенербахче – дело решенное. Наставник Ференцвароша якобы согласился на все условия президента "канареек" Али Коча и после сезона 2019/20 присоединится к туркам. В то же время агент 46-летнего специалиста Шандор Варга сказал, что его клиент действительно имеет предложения, но пока думает исключительно о Ференцвароше.

Напомним, несколько дней назад Фенербахче назначил Тахира Карапинара исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона.

Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівник