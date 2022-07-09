"Вопрос был не во мне. В контракте была определенная опция, и клуб ее использовал. Она достаточно накладна для клуба, но в прошлом сезоне мы выиграли чемпионат и Кубок. Клуб воспользовался этой опцией.

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Не могу сказать, что меня спрашивали. Конечно, меня спрашивали, готов я или нет. Но клуб имел эту опцию, и если бы я сейчас отказался работать, то выплатил бы немалую сумму. Если клуб хочет продолжить, а я отказываюсь, то нужно платить компенсацию. Измерялось ли там миллионами? Да все равно, чем там измерялось (смеется)", – сказал Ребров в комментарии ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, Аль-Айн еще на год сохранил украинского специалиста, который в дебютный сезон выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ.

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