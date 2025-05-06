– А с Газзаевым у тебя не сложились отношения?

– Не знаю, возможно. Считаю, что в таком молодом возрасте футболист должен чувствовать поддержку от тренера, а он мне все время говорил, что я хреновый.

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А одна история вообще на голову не налазит. Я поехал играть за молодежную сборную, причем, моложе остальных. Во время матча получил сотрясение головного мозга. В больнице сказали, что именно при такой травме нужен месяц постельного режима. И в Динамо врач Владимир Малюта сообщил, что нужен месяц покоя.

Через три недели я приехал на базу. А у Газзаева в голове - советские правила, мол, ежедневно утром взвешивание. У меня было два лишних килограмма, и он мне сказал: "Иди отсюда". На меня вся команда смотрит, а у меня слеза на глазах. Я так ждал этот момент, а он просто выгнал, сказал, мол, иду в дубль, и там тренируйся.

Проходит неделя, и Газзаев меня возвращает. Выгнал-вернул. Но на сборах принципиально не выпускал на поле. 16-летнему Владу Калитвинцеву доверял, а мне и пяти минут не давал. Тогда я и позвонил агенту и попросил найти новую команду, потому что хочу играть. Поэтому и пошел в Кривбасс. Кому-то в этой жизни везет, а кто-то должен довольствоваться тем, что есть.

– Но ты успел потренироваться с Андреем Шевченко, когда легенда вернулась в Динамо в 2009 году?

– Да. И это было незабываемо. У нас были упражнения, все разошлись по парам. Андрей говорит: "Давай, иди сюда". Нужно было держаться за руки, так у меня сразу ладони вспотели. Хотя я вспомнил ему историю, когда мне было девять лет, я подавал мячи на матчах Динамо и попросил у него автограф, а он сказал: "Позже дам". Мы посмеялись и на этом все.

Кстати, у Газзаева я весь год в сезоне-2009/10 просидел на скамейке запасных. И перед последним туром он пообещал, что выпустит всех молодых. Так и получилось, но в запасе остался только я. Мне он дал лишь вторые 45 минут. А на летних сборах в Австрии сообщил, что я не могу конкурировать с Вукоевичем, мол, "снова езжай в дубль".

В команде все были шокированы. Я того Вукоевича вовтузил вдоль и поперек, а он специально бил молодым по ногам. Тогда Динамо-2 возглавлял Сергей Ребров и он был шокирован, говорил: "Что он с тобой делает?". А что я мог ответить? Может, я и был слабоват, но такого отношения главного тренера к своему подопечному нигде больше не встречал, – сказал Петров в интервью Українському футболу.

Напомним, Кирилл Петров был игроком Динамо с 2007 по 2013 год, однако за первую команду "бело-синих" сыграл лишь одну игру. Валерий Газзаев возглавлял киевский клуб в 2009-2010 гг.

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